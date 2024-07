The Sandman S2 | al via le riprese novità sul cast

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di martedì 2 luglio 2024) Netflix ha annunciato quest’oggi l’avvio delledella seconda stagione di The, la serie ispirata alla graphic novel di Neil Gaiman. Attraverso un lungo articolo sul sito ufficiale, infatti, lo streamer ha confermato l’avvio della produzione dei nuovi episodi, ma anche l’introduzione di nuovi attori per il, ed in particolare coloro che porteranno sul piccolo schermo i nuovi membri degli Eterni: Destino, Delirio e Prodigio. Adrian Lester sarà infatti Destino, Esmé Creed-Miles sarà Delirio mentre Barry Sloane sarà Prodigio. Questi si va ad aggiungere agli altri membri della “famiglia” Kirby Howell-Baptiste come Morte, Mason Alexander Park come Desiderio e Donna Preston come Disperazione che tornano dalla prima stagione, oltre chiaramente che a Tom Sturridge come Sogno.