Sophie Codegoni e Aron Piper la frequentazione è già al capolinea | È finita perché… il retroscena

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 2 luglio 2024)sembra aver voltato pagina dopo la parentesi breve con l’attore. Dopo la paparazzata che li ha visti coinvolti in atteggiamenti molto intimi, numerose indiscrezioni si sono alternate sul loro conto e soprattutto sulla loro relazione. Deianira Marzano in primis, durante un’ospitata a Radio Marte aveva svelato alcuniin merito al flirt estivo tra l’ex gieffina e il noto attore:e il noto attore, attore di Elite: l’incontro risale ai primi giorni della fashion week dove c’è stato il primo flirt fra di loro e una prima conoscenza.inizia a parlare di questo ragazzo con il suo migliore amico e successivamente lo incontra ad un evento dove era anche presente Alessandro Basciano che però non incontra.