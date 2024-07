Salernitana giovedì corteo di protesta dei tifosi e appello di Cammarota al sindaco

Leggi tutta la notizia su anteprima24

È una città amareggiata e delusa che dal mondo della tifoseria a quello delle istituzioni chiede con forza a Danilo Iervolino di dare risposte precise sul futuro della. In una nota diffusa questa mattina dal centro di coordinamento deisi parla chiaramente di sentimenti di stanchezza e amarezza pur sapendo che da quattro mesi la squadra sarebbe retrocessa in serie B. "Ma è in queste ultime 48 ore che abbiamo superato la soglia di tolleranza e stiamo sfociando nel ridicolo"– si legge in una nota diffusa stamattina. "Le notizie che abbiamo subìto nel fine settimana hanno gettato tutti noi nello sconforto più totale". Il riferimento è alla conclusione negativa della cessione a Brera Holdings, poi il rifiuto di Sottil di sottoscrivere il contratto da allenatore, ora le indiscrezioni circa il nuovo trainer granata.