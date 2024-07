Roma 10 studentesse incastrano il professore | Ci molestava durante le interrogazioni

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 2 luglio 2024) Pochi giorni fa scoppiò uno scandalo in una scuola bresciana, dove fu arrestato undi religione, tra l’altro anche noto avvocato penalista, per il possesso di materiale pedopornografico e per chat compromettenti con una sua studentessa minorenne. Qualcosa di simile è successo in un istituto paritario a Nord di, dove unè stato accusato da 10, con un’età compresa tra gli 11 e i 12 anni, di averle molestate più volte. Le pesanti accuse alSecondo l’accusa ilagiva senza freni inibitori e in qualsiasi contesto:lealla lavagna, in occasione degli esami di disegno o nel corso della ricreazione. La Procura diha subito avviato le indagini e per il momento ilè finito ai domiciliari, con tanto di interdizione dall’insegnamento.