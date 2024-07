Rogue – Missione ad alto rischio | dal cast alla storia vera tutte le curiosità sul film

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di martedì 2 luglio 2024)ad: dallesulUn filone diparticolarmente apprezzato è quello noto come “men vs. nature”, di cui uno dei massimi capolavori è proprio Lo squalo di Steven Spielberg. Da questo titolo ad oggi sono stati realizzati innumerevolidi questa tipologia, ogni volta con animali diversi pronti a mettere a dura prova l’esistenza umana. Titoli come Prey – La caccia è aperta (2007), Crawl – Intrappolati (2019) o il recente Beast (2022) sono solo alcuni esempi a riguardo. Tra essi si può ritrovare anchead, del 2020. Si tratta del primo di due(il secondo, uscito un anno dopo, è Endangered Species – Caccia mortale) di questo genere realizzati dregista M.