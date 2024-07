Riassunto | IHS Holding Limited annuncia i risultati dell’assemblea annuale degli azionisti 2024

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di martedì 2 luglio 2024) LONDRA–(BUSINESS WIRE)–IHS(NYSE: IHS) (“IHS Towers” o la “Società”), uno dei maggiori proprietari, operatori e sviluppatori indipendenti di infrastrutture di comunicazione condivise al mondo per numero di torri, hato venerdì 28 giugnodel. Nel corsogeneralesono state approvate tutte le proposte sottoposte al voto, tra cui la rielezione di Frank Dangeard, Phuthuma Nhleko, Mallam Bashir El-Rufai e Nicholas Land in qualità di amministratori indipendenti fino all’Assemblea generale del 2025, nonché la proposta di modifica e riformulazione dell’atto costitutivo e dello statuto della Società, con i seguenti punti chiave ora inclusi anche nel secondo statuto modificato e riformulato: declassare il Consiglio di amministrazione della Società in due fasi, con periodi che si estendono fino alle assemblee generalianni fiscalie 2025; ridurre la soglia per la nominaamministratori da partedal precedente 30% al 10% su base individuale dopo l’Assemblea generale per l’anno fiscalee su base aggregata dopo l’Assemblea generale per l’anno fiscale 2025; ridurre la soglia per la nominaamministratori da partedal precedente 30% al 10%, su base individuale dopo l’Assemblea generale per l’anno fiscalee su base aggregata dopo l’Assemblea generale per l’anno fiscale 2025; introdurre un nuovo diritto per gliche possiedono almeno il 25% delle azioni di richiedere la convovazione di un’assemblea generale dopo l’assemblea generale per l’anno fiscale 2025; e ridurre la soglia per la revocaamministratori da una risoluzione speciale a una risoluzione ordinaria.