Revelli | Sistema francese più democratico del premierato

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 2 luglio 2024) Professor Marco, in Francia vige il semi-presidenzialismo (e quindi il presidente ha molto potere), ma vige anche unistituzionale – compreso la legge elettorale a doppio turno – che permette comunque un bilanciamento dei poteri, cosa non prevista, per esempio, dalla riforma deldi Giorgia MeloniInfatti ilè più. Il semi-presidenzialismo prevede un possibile dualismo di potere, il bilanciamento di un Parlamento che costringerebbe il presidente alla coabitazione. Ilmeloniano, invece, cancellerebbe questa dimensione e sarebbe una sorta di monarchia assoluta elettiva. Oltre a essere sgangherata e concepita da ignoranti istituzionali, la riforma delnon riuscirà a funzionare, però immetterebbe comunque nel nostropolitico e nella nostra architettura istituzionale un veleno fortissimo: cancellerebbe il ruolo del Parlamento!.