Reazione a Catena le Forza e Coraggio eliminano i Lucchetti e vincono un bel bottino

(Di martedì 2 luglio 2024) Nuovo giorno, nuova vincita. Nella puntata del 2 luglio diè arrivata la parola 'fine' sul breve capitolo dei. Per Jacopo, Michele e Alessandro non c'è stato niente da fare se non capitolare con le new entry. A far fuori questo trio di Lucca è stata una frizzante famiglia chiamata ‘', composta da Rossella, Marialaura e Assunta. Un soprannome motivante, questo, che trae ispirazione ad un modo di dire che le concorrenti sono solite usare. Il finale è stato ancora più bello perché è stato conquistato un ricco. Ieliminati dalleÈ stata una sfida tra nord e sud, tra la Toscana e la Calabria. Ad avere la meglio sono state le concorrenti di Cosenza, composte da una madre e le sue due figlie.