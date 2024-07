Poppy Playtime sta arrivando su Xbox

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di martedì 2 luglio 2024) Uno dei giochi horror più famosi su PC, al punto che c’è stato un tempo in cui se ne parlava a dismisura, sta per arrivare su. Ci stiamo naturalmente riferendo a, il quale ha visto nel corso del tempo ben tre episodi.terrorizzerà anche i giocatoriNel caso non lo conosciate, invi ritrovate all’interno di una fabbrica di giocattoli abbandonata, e dovrete vedervela per l’appunto contro dei giocattoli vendicativi. Equipaggiati con un GrabPack, potrete manipolare i circuiti elettrici e afferrare gli oggetti, al fine di risolvere gli enigmi e sopravvivere alla mostruosità della fabbrica. I nemici non possono essere sconfitti, di conseguenza in puro stile FNAF potrete solo fuggire da essi.