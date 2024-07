Pino Quartullo racconta ’La storia di Francesco’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 2 luglio 2024) È lad’amore più grande di tutti i tempi, proposta in un luogo suggestivo, il sagrato della Cattedrale di Fermo. Va in scena il 5 luglio alle 21 lo spettacolo ‘Ladi. Le parole e le emozioni ce le ha messe, attore, regista, doppiatore, in questo caso anche drammaturgo, che ha messo in piedi un progetto speciale per il Ministero della Cultura. Un’idea che è anche un doveroso richiamo di spiritualità e di bellezza, perchére gli ultimi giorni di San Francesco? "Perché è davvero lad’amore per eccellenza, il santo entra in crisi e va a rifugiarsi in un eremo, con la sua cerchia più intima di frati, molto preoccupati per lui. Cerca di ritrovare il suo rapporto con Dio, lotta con sé stesso, in cerca di un nuovo senso.