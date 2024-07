Maxi Operazione Antidroga Internazionale | 14 Arresti tra Italia Germania Spagna Belgio e Ucraina

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 2 luglio 2024) L'Aquila - Una vasta, coordinata dai Carabinieri del ROS e supportata da comandi provinciali e forze di polizia di vari Paesi europei, ha portato all'arresto di 14 persone tra. Gli arrestati sono accusati di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le ordinanze di custodia cautelare sono state emesse dai Gip dei Tribunali dell'Aquila e Teramo su richiesta della DDA dell'Aquila e della Procura di Teramo. L'indagine, avviata nel 2021, ha documentato l'attività di una struttura criminale dedita al trafficodi droga, con radici in Abruzzo ma ramificazioni in, e contatti in