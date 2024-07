Mai più! o quasi L' Europa manca di difese immunitarie contro i fascismi

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 2 luglio 2024) Che il fascismo sia stato una “creazione” europea è cosa passata in giudicato. Così come l’antisemitismo, che lo precede lo prepara e gli appartiene benché non in esclusiva. La questione di quanto il fascismo sia endemico inè al contrario apertissima. Sotto i nostri occhi vanno scomparendo i capisaldi del Dopoguerra, che pretesero di consacrare un “mai più”. Due scompaiono più spettacolarmente, così da minare la nozione dell’“asse franco-tedesco”: l’idea, un ideale appassionatamente creduto, che la Germania avesse più sinceramente e lucidamente di tutti “fatto i suoi conti” col proprio passato, e il luogo comune che la Francia fosse immune da una ricaduta fascista, e che la sua insuperabile linea rossa coincidesse col nome di famiglia di Le Pen.