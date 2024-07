LIVE Cobolli-Hijikata 7-5 4-6 6-4 6-4 Wimbledon 2024 in DIRETTA | gran partita romano al 2 turno!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 2 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-30 CLAMOROSO PASSANTE STRETTO DI ROVESCIO DI! 30-30 Serve&volley, volèe facilissima fuori! Lungo il rovescio di. 15-15 Sbaglia di rovescio il. 15-0attacco di dritto!! 5-4 Si salva per ora l’aussie. Serve per il match l’azzurro! 40-40 Ace (12°). 40-Arisposta nei piedi! Terzo match point! 40-40 Prima vincente. 30-40 Prima vincente. 15-40 Altra risposta vincente, di dritto, inside out! Due match point. 15-30 Con la prima. 0-30 RISPOSTA VINCENTE di rovescio! 0-15 Risposta nei piedi dell’azzurro! 5-3 AAACCCEEE!!!! Tiene un fondamentaledi battuta, dopo tre break di fila! 40-15 Prima vincente!! 30-15 Risposta vincente dicon il dritto.