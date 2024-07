Le donne hanno un’arma in più | il sesto senso

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 2 luglio 2024) Da piccole ci insegnano che i sensi sono cinque: vista, udito, tatto, olfatto, gusto. Ma poi ci capita di vivere quell’esperienza bizzarra in cui abbiamo la sensazione che stia arrivando qualcuno e dopo due secondi lo vediamo apparire. Oppure ci presentano una persona che, d’istinto, non ci piace e poi scopriamo che è scorretta e infida. Come può succedere? Questi eventi non corrispondono a nessuno dei nostri sensi. Abbiamo delle doti paranormali? No, ovviamente. Forse abbiamo invece dei “sensi nascosti” che non conosciamo. Perché è ancora da provare che i sensi siano solo cinque: potrebbero essere molti di più, ma intanto ce n’è sicuramente un, che possediamo in prevalenza noi. Che lo si chiami istinto, intuito, fiuto, è comunque qualcosa di reale, tanto che da diverso tempo è oggetto di indagini scientifiche per capirne i meccanismi e il funzionamento.