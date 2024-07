La nostra linea è chiara chi non è il benvenuto | Meloni pugno di ferro con i dirigenti FdI

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) "Noi abbiamo fatto della trasparenza e della coerenza i nostri tratti caratteristici": inizia così la lettera che Giorgiaha scritto aidel suo partito, Fratelli d'Italia, dopo l'inchiesta di FanPage su Gioventù nazionale. "Noi facciamo quello che diciamo e siamo quello che appariamo - ha proseguito la premier -. Non c'è trucco e non c'è inganno. Chi crede che possa esistere una immagine pubblica di Fratelli d'Italia che non corrisponde ai suoi comportamenti privati, semplicemente, non ha capito cosa siamo, e dunque non è iltra noi". Laha spiegato chedel suo partito "è da sempre molto. Nel 2019 abbiamo aderito con totale convinzione alla risoluzione del Parlamento Europeo 'sull'importanza della memoria europea per il futuro dell'Europa', con la quale si condannavano senza esitazione tutte le dittature del '900 (nazismo, comunismo e fascismo).