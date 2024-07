Kean in Viola Moise prova a ripartire da Firenze

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 2 luglio 2024) Il neo allenatore della Fiorentina, Raffaele Palladino, scommette su: affare fatto da 18 milioni con la Juventus. L’attaccante firmerà un contratto fino al 2028 perre a rinascere in. Non segna dall’aprile del 2023.riparte dunque dalla Fiorentina. L’attaccante classe 2000 è pronto a lasciare di nuovo Torino e la maglia bianconera, ma questa volta senza biglietto di ritorno. Dopo qualche giorno di trattativa, la società di Commisso ha limato i dettagli dell’intesa con la dirigenza juventina e ha trovato l’accordo per il trasferimento a titolo definitivo per 13 milioni di euro più 5 di bonus facilmente raggiungibili. Il centravanti firmerà un contratto fino al 2028 con la Fiorentina, voluto fortemente dal nuovo allenatore Raffaele Palladino che già lo scorso inverno provò a portarlo al Monza in prestito.