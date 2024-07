ITALIA – UCRAINA | PARTITA IN DIRETTA

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 2 luglio 2024) Ieri le azzurre hanno fatto il loro esordio nel Campionato Europeo Under 22 battendo con un nettissimo 3-0 la Lettonia. Le azzurre hanno sin da subito imposto il loro ritmo di gioco, riuscendo a dominare il match per tutta la durata. L’parte forte in questo Campionato Europeo ed è una delle nazioni che sicuramente potrà ambire ad una medaglia, anche quella d’oro. Oggi le azzurre sono chiamate a scendere nuovamente in campo contro l’, squadra assolutamente alla portata delle nostre azzurre che non dovrebbero incontrare particolari problemi nel liquidare la gara con un netto 3-0 QUANDO SI GIOCA IL MATCH TRA? 02/07/24 ALLE ORE 21:00DOVE GUARDARE IL MATCH TRA? IL MATCH VERRA’ TRASMESSO GRATUITAMENTE INSUL CANALE YOUTUBE DELLA FEDERAZIONENA QUI SOTTO TROVATE LAGRATUITA DEL MATCH PER SEGUIRE E TIFARE LE AZZURRE! L'articoloINproviene da Daynews.