Iniziamo a dire la verità Lady Diana il segreto su Carlo svelato solo ora | la confessione

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 2 luglio 2024) Quando la sua vita è finita nel tunnel dell’Alma,, all’anagrafeSpencer, aveva36 anni. Era il 1997, la sera del 31 agosto e il destino ha spezzato la sua vita per sempre. Ieri il 1° luglio la principessa dei cuori, madre del principe William ed Harry, avrebbe compiuto 63 anni e sarebbe stata nonna di George, l’erede al trono dopo William, Charlotte, Louis ( i figli di William e Kate Middleton) e di Archie e Lilibet(figli di Harry e Meghan Markle). La sua vita cambiò drasticamente a soli diciannove anni, quando divenne la promessa sposa did’Inghilterra. Una storia che all’inizio sembrava una vera favola, ma che poi, con il passare degli anni è diventata un vero incubo. Come sappiamo,ha sempre amato l’attuale moglie Camilla, ma non potendola sposare perché divorziata ha dovuto sposare la giovaneSpencer.