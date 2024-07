In duemila per il derby del calcio anconitano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 2 luglio 2024) Oltrepersone allo stadio del Conero per la prima edizione di-Festa del, la tre giorni dedicata algiovanile dorico organizzata dalla Dorica Torrette in collaborazione con il Comune di Ancona da giovedì a domenica scorsi. "Il Comune di Ancona ha voluto fortemente–Festa delperché abbiamo una filiera calcistica meravigliosa – spiega il vicesindaco e assessore allo sport, Giovanni Zinni – costituita da moltissime società sportive che operano con le scuolee con le prime squadre; nonostante questo momento difficile per ilanconetano, siamo convinti che sia stato giusto valorizzare i tecnici, i dirigenti, gli atleti e lo staff di tutte le società sportive che operano quotidianamente facendo un grande lavoro".