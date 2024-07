Il locale più amato dagli italiani rimane la pizzeria | 3 italiani su 4 la preferiscono ad altri locali

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 2 luglio 2024) In Italia, le pizzerie sono il tipo dipreferito dai consumatori, con una popolarità del 74%. Questa percentuale supera quella dei bar (65%) e dei ristoranti (64%). Questi dati emergono dall’indagine “Guida HoReCa Italia” di CGA by Nielsen NIQ, una società di consulenza specializzata nella misurazione, analisi e ricerca nel settore On Premise. I dati dell’indagine rilevano inoltre che il 27% delle pizzerie si trova nelle grandi città e il 73% intà più periferiche; il 40% sono nelle zone costiere e solo il 2% invece è in montagna. Secondo l’analisi di mercato, ci sono 34.406 pizzerie in tutta Italia. Leggi anche: Busto Arsizio, ristoratore a processo: faceva pagare una pizza anche 900 euro con la truffa del Pos rotto Le pizzerie in Italia non solo dominano il panorama gastronomico in termini di popolarità, ma la loro distribuzione geografica rivela interessanti tendenze di offerta e consumo.