Grimaldi Avs in Aula | Governo di ' patrioti à la carte' ormai è Repubblica monocamerale

(Di martedì 2 luglio 2024) (Agenzia Vista) Roma, 2 luglio 2024 “Presidente Meloni, le diamo una notizia: siete già al, governate voi a colpi di fiducia come fate oggi e avete reso questauna, senza il bisogno di alcuna modifica costituzionale. Siete riusciti a svendere l'unità del Paese con lo Spacca-Italia, il disegno di Autonomia differenziata. Siete un po' dei ‘a la', vi chiameremo ‘brandelli d'Italia' d'ora in poi”, ha affermatodi Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera dei Deputati nel corso delle dichiarazioni di voto in merito al Decreto Coesione. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev.