Firenze Cine-Concerto in omaggio a Sergio Staino | Pier Luigi Bersani fa l' attore

(Di martedì 2 luglio 2024), 2 luglio 2024 - Una serata in ricordo dialla presenza di(in veste di) per parlare di lavoro e precariato, di routine della solitudine, di consumismo e ricerca della felicità. Il “della felicità” in programma mercoledì 3 luglio alle 21.30, presso la Manifattura Tabacchi di(Cortile della Ciminiera), sarà una serata con musica dal vivo, cortometraggi e conversazioni con gli ospiti, a cura del regista Agostino Ferrente (autore dei pluripremiati “Selfie”, “Le cose belle”, “L’Orchestra di Piazza Vittorio”) e del musicista, scrittore e pediatra Andrea Satta con i suoi Têtes de Bois (vincitore di tre Targhe Tenco e appena nominato nella cinquina per la Migliore opera prima, per l’album “Niente di Nuovo Tranne te”) , insieme al coro “La Musiquorum” diretto da Maria Grazia Campus, e con Paolo Hendel,e la famiglia