FAPAV plaude all' intenso impegno delle Forze dell' ordine contro la pirateria audiovisiva

(Di martedì 2 luglio 2024) Nel commentare i risultati ottenuti da un'operazione antisvolta dalla Guardia di Finanza nel Senigalliese tra il 2020 e il 2021 che ha portato davanti al giudice 15 persone, il Presidentea Federazione per la TutelaIndustrie dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali, Federico Bagnoli Rossi, ha così dichiarato: “il nostro plauso va all'incessante lavoro che lecompiono ogni giorno per contrastare il fenomeno. Sempre più spesso questi criminali informatici, colti sul fatto, riconoscono i loro sbagli e patteggiano, come dimostra anche la vicenda legata alle 15 personea zona di Senigallia rei di aver acquistato abbonamenti pirata. Non bisogna abbassare la guardia, il fenomeno colpisce pesantemente tutte le industrie culturali e incide sullo sviluppo'economia del nostro Paese.