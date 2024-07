Elezioni Gran Bretagna Keir Starmer | Niente lavoro dopo le 18 starò con i figli Per i conservatori è Sir Sleepy

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) Roma, 2 luglio 2024 – Non intende lavorare 24 ore su 24, tanto meno nel weekend. Di più. Staccherà materialmente alle 18 di ogni venerdì pomeriggio per dedicarsi alla famiglia e ai suoi due, di 16 e 13 anni. Un'intenzione più che lodevole per un lavoratore-padre di famiglia se a renderla pubblica, in un'intervista a Virgin radio, non fosse sir, il leader laburista che, secondo i sondaggi, dovrebbe riportare i laburisti al potere14 anni nelle politiche del 4 luglio (domani) per il rinnovo del Parlamento di Westminster. Quasi fosse parte del suo programma di governo,ha anticipato: "Non farò nulla di legato alle 18 (di venerdì, ndr), qualunque cosa accada" perché passare del tempo con i"mi allontana dalla pressione, mi rilassa".