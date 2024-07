Donne inclusione e diritti Ecco le sfide per Travagli

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 2 luglio 2024) Si è aperta la nuova consiliatura: molti volti nuovi tra i banchi del Consiglio e nuovi innesti in giunta. La delega alle Pari opportunità è stata affidata all’assessora Angela. Non credo che a tale assegnazione sottenda un particolare pensiero del sindaco; ugualmente trovo interessante che la delega, solitamente abbinata a materie di ambito più ‘umanistico’, sia stata attribuita insieme alle deleghe al personale e alle politiche del lavoro. Ciò offre all’assessoraun’eccellente opportunità: potrà lavorare sul miglioramento delle condizioni della maggioranza delle persone dipendenti del Comune (il 74% del totale è di sesso femminile) implementando le opportunità di conciliazione vita e lavoro per uomini e. Potrà sperabilmente cominciare a lavorare sulla comunicazione interna, tra i vari settori, ed esterna, dell’amministrazione verso la città, aggiornando l’obsoleto linguaggio amministrativo per renderlo più aggiornato e quindi inclusivo.