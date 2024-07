Discovery+ le serie tv e i programmi da vedere a Luglio 2024 | da Shark Week 2024 a Super Wings passando per Piscine da Urlo

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di martedì 2 luglio 2024) Mese dicon film eper tutta la famiglia, in programma su, piattaforma streaming ott (cioè over-the-top, che offre servizi e contenuti direttamente via Internet) di proprietà di Warner Bros. Discovery. Il servizio combina elementi gratuiti e a pagamento unendo insieme diversi canali: Discovery Channel; Real Time; Animal Planet; Investigation Discovery; HGTV; Food Network; Discovery Science; DMAX; Giallo; Nove e Motor Trend. Scopriamo insieme tutti i titoli del momento e quello che è in arrivo a. Discovery plus, gli eventi e iin uscita da/ PRIMA TV – Ogni lunedì, dal 22, alle 21:00 su Discovery Channel (su SKY ai canali 405 e 406). Anche quest’anno, Discovery Channel propone la “”, l’appuntamento con le creature più temute degli oceani: gli squali.