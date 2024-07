Chiara Ferragni | Fammi un video mentre corro fuori dall’acqua Poi però le cose non vanno come previsto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024)ha deciso di buttarsi ‘anima e corpo’ su TikTok. Alle prese con un’indagine per truffa aggravata nell’ambito del pandoro gate a con il divorzio da Fedez, in molti pensano che sia una strategia dell’influencer per “conquistare” pubblico giovane. Bersagliata da critiche di ogni tipo (tanto che Belen Rodriguez ha voluto pubblicamente dire quanto sia brutto riversare così tanto odio sull’imprenditrice digitale), in tanti si fanno beffa del suo modo di porsi, giudicato “ridicolo” e “goffo”.non sembra curarsene e il suo ultimosu TikTok è diventato virale: “un“, la descrizione. Peccato che poco dopo l’imprenditrice cade rovinosamente in acqua. Molti i commenti positivi, per una volta: “Chiaretta una di noi”, “Sei un mood”, “Non sei mai stata leggiadrauna farfalla”, “L’eleganza e la grazia di sempre”.