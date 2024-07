C’ERAVAMO TANTO AMATI | RAI2 RIESUMA LO SHOW TRASH DI BARBARESCHI LE CLIP DELL’EPOCA

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di martedì 2 luglio 2024)tantiha regalato perle diche hanno riempito la tv e che oggi sarebbero virali sui social. Litigate furiose, personaggi fuori dalle righe ealtro sotto la conduzione di Luca. In onda dal 1989 al 1994 su Rete 4, il programma partì in sordina per poi diventare uno dei preserali più seguiti, chiacchierati e criticati della tv italiana. Il menù? Coppie in crisi che si scannavano in uno studio. L’idea era di Fatma Ruffini, ispirata da alcuni segmenti delloUsa di Oprah Winfrey. Il successo fu tale che il programma venne comprato da Fox, prodotto e condotto dacol titolo That’s Amore. Il tutto rivivrà nella prima serata autunnale di, svela Tvblog, sempre con Lucae il nome di Terapia di Coppia.