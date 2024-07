Betsson-Inter è sponsor da record! Incremento e numeri da capogiro – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 2 luglio 2024) Ottime notizie in casacon il nuovo accordo conSports ufficializzato proprio ieri. Iin ballo sono assolutamente positivi, praticamente da. NOVITÀ – Quella di ieri in casaè stata una giornata estremamente importante, grazie all’ufficialità diSport come nuovo maindel club. L’accordo fra l’azienda svedese, il cui logo comparirà al centro della maglia nerazzurra, e l’avrà una durata significativa: il contratto infatti durerà fino ai prossimi quattro anni. Anche dal punto di vista economico inon scherzano: 110 milioni di euro in quattro anni. Con in più la possibilità di arrivare addirittura a 120 milioni di euro attraverso i bonus., cifre mai viste prima!– La partnership fraSport è destinato, dunque, ad entrare nella storia degli accordi con gli