Assogestioni un italiano su cinque investe in fondi comuni

(Di martedì 2 luglio 2024) Sono 11,1 milioni gli italiani che sottoscrivonodi investimento, per un valore totale investito che ha raggiunto quota 546 mld euro. Il dato censito dall'osservatorio dirapportato all'intera popolazione del Paese implica un tasso di partecipazione del 18,8%, il che significa che quasi 1su 5 affida almeno parte dei propri risparmi a questa tipologia di strumento. Il valore medio dell'investimento è di 49.000 euro. Un importo che però varia a seconda del tipo di prodotto scelto: più basso per i sottoscrittori diitaliani (30.000 euro), più elevato per i sottoscrittori diesteri. Tra questi, il valore dell'investimento medio incross border si attesta a 55 mila euro. Quanto ai sottoscrittori, il gap generazionale c'è ma gli under 40 si fanno avanti.