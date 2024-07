Tragedia in via del Foro Italico a Roma | chi sono i due centauri morti nell’incidente

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 1 luglio 2024) Ancora tutta da chiarire la dinamica dell’incidente nel quale, intorno alle 11 e 30 di ieri, domenica 30 giugno, hanno perso la vita due motociclisti in via del. Non è chiaro agli investigatori come sia stato possibile che i duesi siano urtati facendo finire una moto contro un marciapiede, l’altra contro guardrail. Incidente mortale in via del: perdono la vita due motociclisti – foto repertorio – (ilcorrieredellacitta.com)Chile vittime dell’incidente mortale Impatto mortale per i due uomini, il 46enne Luca de Luca, fotografo residente a Tomba di Nerone e Ngoc Trituan Naguyen, 52enne vietnamita residente alla Giustiniana. Per i due uomini non c’è stato nulla da fare. Quando i soccorsi, operatori del 118 e agenti della Polizia locale diCapitale,arrivati sul posto per i duenon c’era già più nulla da fare.