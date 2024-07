Tour de France Bettiol celebra Carapaz | Non siamo la UAE questa maglia gialla per noi vuol dire tanto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 1 luglio 2024) Andata in archivio la terza tappa delde2024. In questo inizio della Grande Boucle nel Bel Paese, la Piacenza-Torino di 230,8 km ha animato la scena. Ci si aspettava un arrivo allo sprint e così è stato, seppur in un finale di frazione in cui la caduta di un gruppo di corridori ne ha condizionato non poco l’andamento. L’ha spuntata l’eritreo Biniam Girmay, a precedere il colombiano Fernando Gaviria e il belga Arnaud De Lie. Tuttavia, è stata una grande giornata per la EF Education – EasyPost. Grazie allo strepitoso lavoro di Alberto, con una gamba spettacolare nelle ultime fasi della corsa, Richardha strappato laa Tadej Pogacar, pur avendo lo stesso tempo complessivo., infatti, può vantare una somma dei piazzamenti ottenuti in queste tre tappe migliore dell’asso sloveno (46 per il sudamericano e 56 per Pogacar).