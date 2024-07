Stuprata picchiata e filmata fuori la discoteca arrestato 19enne

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 1 luglio 2024) Un ragazzo di 19 anni, italiano e incensurato, è statoper violenza sessuale e lesioni gravissime. L’accusa è terribile: avrebbe stuprato una coetaneada unadove si erano conosciuti la stessa sera. La vicenda ha scosso la comunità di Pontedera, città in cui, all’inizio di giugno, sarebbe avvenuta la violenza.Leggi anche: Si tuffa nell’Enza e sparisce: ore di angoscia per Danilo. La disperazione e della mammaLeggi anche: Si conoscono su Tinder e si incontrano al centro commerciale: calciatore denunciato. “Mi ha violentata” Le indagini Le indagini, condotte dagli investigatori del commissariato di Pontedera, sono scattate immediatamente dopo che la giovane vittima si è recata in ospedale. Qui è stata ricoverata per diversi giorni a causa delle lesioni riportate, con una prognosi tra i 20 e i 40 giorni.