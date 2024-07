Stasera in tv c' è Mai Stati Uniti la commedia dei fratelli Vanzina con un cast che comprende Ambra e Anna Foglietta

Leggi tutta la notizia su amica

(Di lunedì 1 luglio 2024) Lo shock di trovarsi una famiglia all’improvviso. Da qui prende il via Mai, lacorale dei(come sempre, Carlo alla regia ed Enrico co-autore, ma è pura formalità) che arrivain tv alle 21.20 su Rai 3. La trama di “Mai” Antonio (Vincenzo Salemme) è un cameriere rovinato dalla passione per il gioco. Angela (Angiolini) è una segretaria single divorata dall’ansia e dagli attacchi di panico. Nino (Ricky Memphis) è un ex meccanico, divorziato e senza più lavoro. Carmen () è una precaria votata unicamente allo shopping e all’apparenza. Infine, Michele (Giovanni Vernia) è un giovanotto ingenuo cresciuto in uno zoo.