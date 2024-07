Sofia Castelli e il mancato ergastolo all’ex fidanzato killer la madre | Lo abbiamo aiutato ci ha fatto del male e adesso le attenuanti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 1 luglio 2024) Milano – "Visto che siete riusciti a valutare che il ragazzo era in difficoltà, perché non avete tenuto conto di chi l'ha? Il messaggio che avete dato è: non aiutate persone in difficoltà perché se poi vi fanno delavranno leComplimenti". E' il messaggio postato su Instagram questa sera da Daniela Zurria, la mamma diuccisa a vent'anni il 29 luglio dello scorso anno dal suo ex, il 23enne Zakaria Atqaoui, che si è nascosto nell'armadio di casa (la casa in cui era stato accolto durante il periodo del Covid) per poi uccidere la ragazza nel sonno con 8 coltellate. Il ragazzo è stato condannato a 24 anni di carcere. Non all'perché, pur avendo ucciso "con coscienza e volontà", per la Corte d'Assise di Monza merita legeneriche per il "comportamento collaborativo" e per la giovane età dell'imputato, che "risulta incensurato e alla prima esperienza giudiziaria", nonché per la sua storia familiare, apparsa "particolarmente disagiata e difficile".