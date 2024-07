Scontro tra auto e moto perde la vita il centauro 36enne

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 1 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLofrontale tra una Range Rover guidata da un giovane di 21 anni originario di Cerignola (Foggia) e unciclo Piaggio Cruiser, condotto da un uomo di 36 anni, napoletano, verificatosi ieri sera a Napoli poco prima delle 22, ha determinato la morte delciclista. L’impatto si è verificato in via S. Ignazio di Loyola, all’altezza del civico 188. Nell’impatto ilciclo è rimasto incastrato sotto la parte anteriore sinistra della Range Rover, provocando lo sbalzo delciclista sul manto stradale. Il conducente della Range Rover ha prontamente allertato i soccorsi. Il personale del 118, giunto sul posto, non ha potuto fare altro che constatare il decesso delciclista. La U.O. Infortunistica Stradale della Polizia Locale è intervenuta sul luogo dell’incidente per eseguire i rilievi tecnici necessari.