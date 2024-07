Recanatese su Melchiorri Oggi l’incontro col bomber

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 1 luglio 2024) La stagione che lasi appresta ad affrontare sarà la più complessa almeno dell’ultimo ventennio. Per quali motivazioni, vi chiederete? In fondo i due recenti campionati professionistici, si può supporre, saranno stati molto più impegnativi. Invece tornare in D, torneo frequentato ininterrottamente per quindici, dicasi quindici, annate consecutive presenta stavolta mille difficoltà. La società giallorossa si presenterà ai nastri di partenza dopo aver subito due sberle che potevano mandare al tappeto anche un pugile come Jack La Motta, forse il più grande incassatore di tutti i tempi. Retrocedere in modo rocambolesco nei minuti di recupero dopo un match, per certi aspetti, leggendario, confidare in una riammissione o in un ripescaggio che sembravano davvero alla portata e sfumati per "giochi" forse più grandi di quanto si possa immaginare, avrebbero messo a durissima prova chiunque.