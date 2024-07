Ragazza cade nel vano ascensore | morta sul colpo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 1 luglio 2024) Una terribile notizia arriva da Fasano, in provincia di Brindisi, dove unadi 25 anni èdopo essere caduta all’interno deldi una palazzina. Secondo quanto si apprende, la giovane si trovava al quarto piano dello stabile. Ha chiamato l’ma, quando la porta si è aperta, lei è caduta nel vuoto.Leggi anche: Vera Slepoj, la procura di Padova apre un fascicolo per omicidioso Da una prima ricostruzione fornita dalle forze dell’ordine, sembra che la cabina dell’non sia risalita. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i vigili del fuoco per recuperare il corpo della giovane. La palazzina dove si è verificato l’incidente è di proprietà di Arca (agenzia regionale per la casa e l’abitare) Nord Salento.