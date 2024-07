Quarta Repubblica | ospiti e anticipazioni stasera 1 luglio 2024

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 1 luglio 2024), 1Questa sera, lunedì 1, su Rete 4 torna, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono glidi, 1, di? Di seguito tutte leAl centro della puntata, le elezioni in Francia, con reportage e collegamenti in diretta. A seguire, un focus sul voto negli Stati Uniti d’America e il caso Salis, con le occupazioni abusive, che travolge la sinistra. Partecipano al dibattito– tra gli altri – Alessandro Sallusti, Roberto Vannacci, Luigi Bisignani, Rita Dalla Chiesa, Piero Sansonetti, Matteo Orfini, Giuseppe Cruciani, Edward Luttwak, Veronica Gentili.