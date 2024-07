One Piece 2 | riprese al via con importanti aggiunte al cast!

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di lunedì 1 luglio 2024) Sono ufficialmente iniziate ledi One2, seconda stagione della serie tv Netflix dal grandissimo successo! Traale nuove sfide che attendono la ciurma di Rufy, la seconda stagione della serie live-action tratta dall’omonimo manga promette scintille, dopo una prima stagione da record. Per celebrare l’inizio della produzione, lo streamer ha pubblicato un dolce video della reunion della ciurma – Iñaki Godoy (Luffy), Mackenyu (Zoro), Emily Rudd (Nami), Jacob Romero (Usopp) e Taz Skylar (Sanji) – che si riunisce sul ponte della Going Merry in Sudafrica. Non è una sorpresa che la serie (qui la nostra recensione), sia stata rinnovata per una seconda stagione a meno di un mese dal debutto: è schizzata in cima alle classifiche di Netflix, continuando a fare incetta di spettatori per settimane e detenendo un impressionante record di ascolti fino a quando non è stata superata dall’adattamento live-action Avatar: L’ultimo dominatore dell’aria la scorsa primavera.