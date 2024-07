Montipò | esordio con due reti Collagna fa il golpe Querciolese quasi al capolinea

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024): Rizzo, Romani (75’ Matteo Guidetti), Vecchi, Piscopo, Benedetti, Guerri, Serroukh, Tamagnini, Maicol Guidetti, Manai, Kuci. A disp.: De Luca, Morotti, Nazzareno Bonini, Alessio Bonini. All.: Bedogni.: Caccialupi, Monelli, Bertucci (46’ Coli), Alboni, Cudini, Capiluppi, Bertolani, Capanni,, Bocchialini, Franchi. A disp.: Ferretti, Natalini. All.: Bonini. Arbitro: Chiapparrone (De Francesco – Abissino).: 7’, 25’; 45’ Benedetti; 79’ Cudini. Note: spettatori 200 circa. Espulso al 90’ Cudini per doppio giallo. Nei Giovanissimi 5-2 per lain buca con Prodi, Rizzo (2), Lahoauichri (2). Autorete e Rivi per il. Secondo tris di fila e altrettanti hurrà per ilche vola a quota 7 punti nel girone C.