Milano il ladro entra dalla finestra | la padrona di casa 21enne lo chiude a chiave dentro la stanza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 1 luglio 2024)– Ilcheper rubare in. La giovane inquilina dell'appartamento che lo sorprende in unae ha la prontezza di riflessi dirlo ae chiamare il 112. L'intervento della polizia e l'arresto di un diciassettenne egiziano, portato in carcere al Beccaria. Alla Bovisasca Il tentato furto in abitazione è andato in scena nel tardo pomeriggio di domenica 30 giugno in uno stabile di via privata Maddalena Giudice Donadoni, in zona Bovisasca. Stando alle prime informazioni, il minorenne nordafricano ètodi una, forse convinto che innon ci fosse nessuno. Faccia a faccia colE invece si è trovato davanti ladi, una ventunenne italiana. Quest'ultima, dopo l'iniziale spavento, si è avvicinata alla porta della camera e l'ha chiusa a, mettendo in trappola il