Matrimonio Cecilia Rodriguez le pagelle dei look | Belen commossa ma semplice 7 Luna principessina 10

(Di lunedì 1 luglio 2024) Il 30 giugno 2024 è stato il grande giorno die Ignazio Moser. La coppia d’innamorati, infatti, è convolata a nozze, dopo ben 7 anni di fidanzamento e un primo incontro in diretta televisiva, sotto le telecamere della casa del Grande Fratello Vip. A presenziare alla cerimonia le famiglie degli sposi, ma anche alcuni ospiti vip.mente chic: voto 9ha coronato il suo sogno d’amore, sposando Ignazio Moser in una splendida villa toscana. La sorella diha scelto due abiti dallo stile simile per il suo giorno più bello., infatti, per la cerimonia di nozze ha indossato un vestito lineare a sirena, realizzato da Atelier Eme con le maniche lunghe e una scollatura posteriore.