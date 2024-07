Marianna la studentessa più anziana d’Italia | cos’è riuscita a fare a 93 anni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

A 93a ottenere il suo sogno, conseguire il diploma di terza media che in gioventù le era stato negato. E ora,Pace non si pone ostacoli: punta al diploma di maturità, sorretta da una buona salute e da una fortissima determinazione. La donna è lapiùdel Centro provinciale istruzione degli adulti (Cpia) di Benevento. Originaria di Canosa di Puglia, è arrivata a Benevento nel lontano 1950, dopo aver sposato un uomo del posto. «Sono sempre stata curiosa nella vita, e mi ritengo abbastanza colta – ha spiegato lei sulle pagine dell'Avvenire ? ma purtroppo mi mancava il cosiddetto "pezzo di carta" che oggi ho ottenuto in un ambiente che mi ha accolto con grande affetto e serenità».