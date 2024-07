Maria Rosaria Omaggio chi è l’ex marito Salvatore Vanacore | Sposata a 17 divorziata a 21

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 1 luglio 2024) Meno di un mese fa, il 6 giugno,aveva concesso un’intervista al Corriere della Sera, in cui parlava della sua vita personale e della mancanza di figli. “Ho fatto di tutto per rimanere incinta,” raccontava, “incluso un intervento all’utero. A 25 anni ho perso la mamma. Mi rimaneva Antonio, il mio fratello maggiore, medico, ma recentemente è venuto a mancare per un linfoma. Oggi ho solo un nipote di 46 anni e il ruolo di ‘goodwill ambassador’ per i bambini dell’Unicef”.si eracon, impresario dello spettacolo conosciuto a Canzonissima. “Siamo stati insieme per 14 anni. Le altre sono state convivenze,” rivelava sempre al Corriere. Negli ultimi anni viveva sola. “Il mio primo compagno era anziano ma molto simpatico,” ricordava, “Lui aveva 32 anni, io 17.