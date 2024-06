Marchesi 1824 – Milano

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 1 luglio 2024)Via Monte Napoleone, 9 – 20121Tel. 02/76008238 Sito Internet: www.pasticceria.it Tipologia: pasticceria Prezzi: caffè 1,50€, cappuccino 2€, croissant da 2€ Chiusura: mai OFFERTA Conferma di voto per questa storica pasticceria milanese che ha varie sedi in città e che da diversi anni ormai è stata acquisita da un noto brand del lusso. Sulla nostra guida l’abbiamo sempre provata per il primo pasto mattutino e anche quest’anno siamo partiti dai lievitati assaggiando una brioche alla crema che si è rivelata ben lievitata e fragrante, con il ripieno profumato alla vaniglia e dei piccoli zuccherini sopra per un piacevole contrasto croccante. Ben fatto il cappuccino, equilibrato nelle sue componenti, e ben estratto anche l’espresso, dall’aroma intenso e persistente.