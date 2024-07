L’Antitrust multa la Figc per 4 milioni di euro | Abuso di posizione dominante anche per le attività calcistiche dei bambini

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 1 luglio 2024) Si è chiusa l’istruttoria del, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, sul mondo del calcio giovanile. Nello specifico, l’autorità ha voluto approfondire il funzionamento dei tornei agonistici e amatoriali organizzati pere adolescenti di età compresa tra i 12 e i 17 anni. Alla fine,ha deciso dire per oltre 4dila Federazione Italiana Giuoco Calcio. Spiegando la decisione, l’autorità ha accertato che la, almeno a partire dal primo luglio 2015, ha attuato «una complessa strategia escludente per rafforzare la proprianell’organizzazione di competizionigiovanili a carattere agonistico e per estenderlaal mercato dell’ludico-amatoriale, in cui opera in concorrenza con gli Enti di promozione sportiva, gli Eps».