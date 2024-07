La visita di Putin in Corea del Nord e la questione Filippine isolano sempre di più la Cina

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) di Gianluigi Perrone* La stampa cinese è stata moderatamente abbottonata riguardo alladiindel. Lavive la propria relazione con “Bad Korea” con un mix di sufficienza e imbarazzo. Ne sopporta la necessità strategica ma guarda ad essa come a un passato al quale non vorrebbe mai tornare. Durante la mia primaa Pyongyang, nel 2014, alcuni cinesi sussurravano, davanti alla sorpresa degli ospiti di osservare una società realmente “orwelliana”, che anche laera così negli anni ’60. Durante la mia seconda, nel 2018, l’allora presidente sudno, Moon Jae-in, visitò Pyongyang in uno storico summit di riconciliazione con Kim Jong-Un. Le guide locali non temevano di mostrare il proprio entusiasmo nell’eventualità concreta che le due Coree tornassero unite, formando la più grande potenza d’Asia, a loro opinione.