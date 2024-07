La stella del Liverpool prospera | determinante nell’ultimo terzo di gioco dell’Argentina rivela una statistica

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 1 luglio 2024) Notizia fresca giunta in redazione: I campioni in carica della Copa America, l’Argentina, continuano a macinare successi, puntando al torneo in due occasioni consecutive. Mentre i riflettori sono puntati su Lionel Messi, e giustamente, anche altri giocatori brillano per questa squadra. La corsa di Messi con l’Argentina finirà presto. Tuttavia, i giocatori che stanno entrando nel loro periodo migliore, come il fuoriclasse delAlexis Mac Allister, dimostrano di poter fare un passo avanti una volta che il 37enne si ritirerà dalle partite internazionali. L’Albiceleste hanno vinto tutte e tre le partite della fase a gironi contro Canada, Cile e Perù, con un rendimento eccellente da parte del 25enne. WhoScored.com ha sottolineato su Twitter che il centrocampista argentino mantiene vivo l’attacconelfinale.