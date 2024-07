Il principe William e il colloquio segreto con Kevin Costner

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 1 luglio 2024) In qualità didi Galles ed erede al trono, ilha avuto l’opportunità di incontrare molti personaggi illustri nella sua vita. Anche il Premio Eatrhshot, ad esempio, gli ha offerto l’occasione di invitare alcuni personaggi famosi, che hanno collaborato con lui. Ma non tutti gli incontri di questo tipo vengono resi noti. Di recente, infatti,ha raccontato di un incontro tra lui e il, che si sarebbe svolto in forma privata.ha racconta di un incontro privato avuto con il. Come riportato dalla rivista People, quando l’attore venne a sapere che ilvoleva ottenerlo con lui, non esitò. L’evento, dunque, sarebbe avvenuto qualche anno fa. Raccontando l’aneddoto, il premio Oscar ha dichiarato: “Mi trovavo in Inghilterra e ho ricevuto questo messaggio che ilavrebbe voluto parlare, e ho detto: ‘Cosa?’.